Bert-Jan Lindeman op sportgala

Gesteggel over kleine scholen in Steenwijkerland

11 januari Steenwijkerland buigt zich over maatregelen rond een stevige krimp van het aantal basisschoolleerlingen. De verwachting is dat in 2020 ruim 30 procent van de onderwijspanden leeg staat, wat schoolbesturen in Steenwijkerland jaarlijks 8 ton gaat kosten. Maar de stellingname van het college van burgemeester en wethouders dat kleine scholen niet wenselijk zijn, roept weerstand op.