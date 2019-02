Bert Kuiper, 'stukkiesschrijver' uit Willemsoord

In zijn lange loopbaan als journalist bij Boom uitgevers Nieuwsmedia had Bert Kuiper de necrologie van zo'n beetje elke prominente stad- en streekgenoot al bij hun leven keurig uitgetikt in 't laatje van zijn bureau liggen. Dat vond niemand vreemd op de redactie. Zo was Bert.

Afwachten

Bert zelf had hem al een poosje in 't vizier. Vorig najaar liet hij zijn indrukwekkende kennissenkring - geen wonder voor een aimabel mens met zoveel bestuurlijke functies - via social media weten galwegkanker met uitzaaiingen te hebben. De tijd was rekbaar, genezing geen optie. Daarom zag Bert bewust af van chemotherapie. ,,Het is nu afwachten, je hebt geen termijn’’, zei hij in zijn laatste interview met George Huisman. Een openhartig gesprek over het dertiende - en laatste - boek van zijn hand over tweehonderd jaar Willemsoord.