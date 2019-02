Bescheiden Gert-Jan is ‘Oldemaarker van het Jaar’: Ik wil me graag inzetten voor het dorp

Gefeliciteerd! Je haalde het hoogste aantal stemmen. Blij?

,,Zeker, het wordt dus gewaardeerd wat je doet en dat is leuk. Zelf hoef ik niet zo nodig in de spotlights te staan hoor, maar nu overkomt het je toch hè. De dingen die ik doe voor het dorp wil ik gewoon goed regelen, dan ben ik tevreden.’’

Dus je gaat niet naast je schoenen lopen, met die zilveren speld op je revers?

,,Haha, echt niet. Ik vond het al mooi dat ik genomineerd was. Dat was eigenlijk al genoeg.’’

Nog even je taken op een rij: je speelt al 26 jaar Zwarte Piet, zit in de Sinterklaascommissie, je drumt bij het projectkoor van de RK-kerk, zet je in voor de Oldemarkter Fanfare, bent medeorganisator van de Sidekick Sessions, actief bij het dorpsfeest, bestuurslid bij Dalzicht én verkeersregelaar. Dat je nog tijd overhoudt om te werken…

,,Zo lijkt het heel veel, maar ik wil me graag inzetten voor het dorp en zie het niet als tijdrovende klussen. Een paar keer per jaar het verkeer regelen, dat vind ik geen grote opgave. Bovendien doen we het hier met elkaar, samen maak je het leefbaarder. Je pakt allemaal een punt van die taart op. Neem de jaarlijkse optocht: als iedereen denkt, ach een ander doet wel wat, dan is er op den duur geen stoet meer.’’

Meedoen met de optocht is voor jou ‘gewoon gekkigheid’, maar de Sidekick Sessions zijn wel serieus toch?

,,Ja. Heb ik vijf jaar geleden samen met Eelco de Vries opgezet, de toenmalig beheerder van het jeugdhonk. Een soort talentenjacht, bedoeld om musicerende jeugd op te trommelen en ouderen aan te sporen hun gitaar er weer eens bij te pakken. Dat slaat enorm aan. Er doen jaarlijks zo’n 25 solisten aan mee uit Oldemarkt en omstreken, die eigen repertoire spelen. Echt goed!’’

En dan speel je zelf ook nog in een band.