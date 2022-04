Bestuurder elektrische fatbike let niet op, knalt tegen stilstaande taxi in Giethoorn en raakt gewond

Wethouder Tiny Bijl legt taken Steenwij­ker­land per direct neer om gezond­heids­re­de­nen

Wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland is genoodzaakt haar taken per direct neer te leggen. De wethouder uit Giethoorn werd woensdagavond getroffen door een hartinfarct en heeft tijd nodig om te herstellen.

22 maart