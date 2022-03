Bestuurder overleden bij ernstig eenzijdig ongeval in Wanneperveen: auto klapt frontaal op boom

Theater­voor­stel­ling in Steenwijk als eerbetoon aan Johan van den Kornput: ‘Steenwijk als vesting­stad op de kaart zetten’

De Meenthe Op Locatie komt in september met een eigen voorstelling over verzetsheld Johan van den Kornput. De voorstellingen vinden plaats in de Grote Kerk in Steenwijk. ,,We willen weer iets bijzonders neerzetten”, stelt theaterdirecteur Han Evers.

