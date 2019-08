Bestuurder schampt auto en boom in Steenwijkerwold en raakt gewond

Giethoorn eert ‘meester Henkel’ met een plein

16 augustus Burgemeester Hendrik van der Goot heeft in Giethoorn een plantsoen, naar de predikanten T.O. Hylkema en J.J. Ket en de onderwijzers Hof en Hoekstra zijn straten genoemd, en nu krijgt Henk Henkel in Giethoorn een eigen plein. De december vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleden onderwijzer is een begrip in het waterdorp. Reden om hem te eren.