Betalen op z'n Chinees in Giethoorn: met mobiel

Alipay heeft de Gieterse onderneemster Rhoda van Eeden benaderd om de Chinese mobiele betalingsdienst in Giethoorn te introduceren. Mobiel betalen is dé manier om de Chinese toerist geld te laten uitgeven, zo blijkt tijdens de startbijeenkomst vrijdagmiddag in restaurant De Rietstulp in het toeristische waterdorp.