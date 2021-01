Bewoners De Wulpen in Steenwijk moeten nog half jaar omrijden: brug moet vervangen worden

Slechte staat brug De Wulpen in Steenwijk gevaar voor zwaar verkeer

4 december Wie met de auto of vrachtwagen van de ene naar de andere kant van de Steenwijker Aa in Steenwijk wil, moet voorlopig omrijden. De brug De Wulpen verkeert in dusdanig slechte staat dat zwaar verkeer er niet overheen kan rijden. Daarom is de brug tijdelijk afgesloten.