Bewoners Onderduikersweg Steenwijk voelen zich ‘overvallen’ door komst scouting

Geen Dicky Woodstock in Steenwij­ker­wold dit jaar: ‘Een zwart gat’

30 juli Ze hakten half april zelf de knoop al door: het Dicky Woodstock-festival in Steenwijkerwold is verplaatst naar augustus 2021. Toch geeft het organisator Henk Kranendonk hartzeer deze week. ,,We zouden nu vol in de opbouw hebben gezeten”, zegt hij peinzend in zijn café De Karre in Tuk. ,,Vanavond om acht uur zou het los gaan.” Niet dus, en dat zorgt voor een zwart gat.