Bewoners van verouderd wooncomplex in Steenwijk moeten weg, maar proberen dat bij de rechter te voorkomen

Bewoners van wooncomplex De Vijverhof in Steenwijk moeten uiterlijk 15 december vertrokken zijn. Daartegen komen ze bij de rechtbank in verweer: woensdag 30 november dient er een kort geding in Zwolle. Wat staat er precies op het spel?

De Vijverhof is een oud gebouw met appartementen aan de Oostercluft in Steenwijk. Al langer buigt Steenwijkerland zich over de vraag wat ermee moet gebeuren. Er is inmiddels een - nog onbekende - nieuwe eigenaar, die leegstandsbeheerder AandachtVastgoed gevraagd heeft het pand voor 15 december leeg op te leveren.

Nu wonen er namelijk nog mensen in het kader van leegstandsbeheer. Dat betekent dat het gebouw tussentijds te gebruiken is, tot er een nieuwe bestemming is. Zo kan bijvoorbeeld kraken ook voorkomen worden. De bewoners van De Vijverhof kregen de afgelopen tijd de horen dat hun overeenkomsten zijn opgezegd. Dus zouden ze moeten vertrekken, maar ze komen daartegen in verweer, en wel op twee manieren.

Bodemprocedure

De bewoners willen van de rechter een antwoord op de volgende vraag: hebben zij een gebruiksovereenkomst (wat AandachtVastgoed betoogt, en opzeggen een stuk makkelijker en sneller maakt), of zijn ze in feite gewoon huurders (met bijbehorende huurbescherming, zoals ze zelf zeggen)? Daarvoor hebben ze een bodemprocedure aangespannen.

Boetes

Maar eerst is er op woensdag 30 november een kort geding bij de kantonrechter in Zwolle, voor een specifiekere eis. De bewoners willen dat ze geen boetes krijgen als ze na opzegging van de overeenkomst toch blijven zitten, totdat de rechter in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan.

Advocaat Harm Jan Meijer van AandachtVastgoed en advocaat Marcel Schukink Kool van de bewoners (die samenwerkt met Etienne Prins) bevestigen dat dit de inzet is.