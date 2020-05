Bewoners Vollenhove blijven stil bij de voordeur staan tijdens Dodenherdenking

Toch was er wel maandagavond rond 20.00 uur een plechtigheid aan de Visscherstraat. Daar bleven tientallen bewoners twee minuten stil voor hun eigen voordeur, nadat een trompettist van een fanfare het bekende taptoesignaal speelde. Buurtgenoten legden vervolgens de eerder uitgereikte witte rozen op een tafeltje bij een lantaarnpaal neer. Op een later moment worden deze naar de begraafplaats gebracht.

Saamhorigheid

Ook dinsdag, morgen, ondernemen de bewoners nog actie. Dan gaan ze onder leiding van de trompettist gezamenlijk het Wilhelmus zingen. Initiatiefnemer van de acties is Jaap Marissen, die zelf ook in de Visscherstraat woont. ,,Ik wilde graag wat doen op 4 en 5 mei. Dus ik heb een briefje in de bus gedaan bij iedereen, met het voorstel gezamenlijk mee te doen bij de voordeur. Daar is positief op gereageerd. Het is ook een actie voor de saamhorigheid.”