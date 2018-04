Bewoonster treedt kordaat op bij schoorsteenbrand Kallenkote

Omloop NWO mag wel over de N331

5 april De organisatoren van de zaterdag te houden wielerkoers de Omloop van Noord West Overijssel hebben de nodige hoofdbrekens gehad over het parcours. Als gevolg van wegwerkzaamheden is de N331 bij Hasselt afgesloten, maar overleg met aannemer BAM heeft er in geresulteerd dat de wielerkaravaan zaterdag over de weg kan.