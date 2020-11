Bezwaar coffeeshop Steenwijk tegen maand sluiting ‘kansrijk’: ‘Voorraad valt niet als manna uit de hemel’

Te veel hennep en hasj bij Coffeeshop Alien in Steenwijk

9 oktober Bij een gerichte controle bij Coffeeshop Alien in Steenwijk is afgelopen woensdag meer hasj en hennep aangetroffen dan wettelijk gedoogd. Diezelfde dag is er daarom een 53-jarige inwoonster van de gemeente Steenwijkerland gearresteerd. De politie Oost-Nederland kan niet bevestigen of het om de eigenaresse van de coffeeshop gaat.