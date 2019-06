Bezwaar woz-waarde kan lonen in Steenwijkerland

Het aantal verzoeken om hertaxatie is groter dan voorgaande jaren, aldus de woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland, die de woz-waarde van ruim 20.000 woningen liet vaststellen. Op die waarde wordt de onroerende zaakbelasting gebaseerd die inwoners aan de gemeente moeten betalen. Bewoners van meerdere straten in Giethoorn en Wanneperveen bijvoorbeeld tekenden bezwaar aan toen hun huis ruim dertig procent in waarde zou zijn gestegen.

Simpel bezwaar

Bezwaar maken kan op twee manieren. De officiële manier is om in een brief aan te geven dat een woz-waarde niet goed is. ,,Die brief moet aan eisen voldoen’’, vertelt De Werd. ,,Sinds vijf jaar bieden we een simpelere manier om te kunnen melden dat de waarde niet goed is. Inwoners kunnen telefonisch vragen om een hertaxatie. De taxateur gaat met de gegeven opmerkingen de waarde opnieuw beoordelen. Wanneer het voor de taxateur nodig is, komt hij bij de woning kijken. De afhandeling van deze extra mogelijkheid doen we voor het einde van de wettelijke bezwaartermijn. Zo kan een inwoner die het niet eens is met de nieuwe beoordeling van de waarde, alsnog op de officiële manier bezwaar maken.’’ Die wettelijke termijn sluit zes weken na de dagtekening van de brief waarin staat hoe hoog de marktwaarde van een woning wordt geschat (woz=waardering onroerende zaken) op 1 januari van het voorgaande jaar.

Officieel bezwaar