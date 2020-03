Bij het FIFA-toernooi van Willemsoord draait het vooral om het plezier

FIFADe voetbalvereniging in Willemsoord blijkt een broeinest voor leuke ideeën. Is het de ene keer een podcast over het amateurvoetbal, is het nu een FIFA-toernooi om de voetballoze coronaperiode door te komen. ,,Een ideetje op Twitter groeide uit tot iets groots. We gaan vooral lekker veel vertier maken met z’n allen in deze gekke tijden”, vertelt organisator Elwin Onrust.

FIFA is het meest populaire voetbalspel ter wereld. Zo populair zelfs, dat betaald voetbalclubs tegenwoordig e-sporters in dienst nemen, die het tegen elkaar opnemen. Tijdens de eDivisie, de online equivalent van de eredivisie, speelt dan bijvoorbeeld PEC Zwolle tegen Ajax. Niet met de huidige teams, maar met de grootste wereldsterren uit heden en verleden. Zo kan dus PEC net zo goed kampioen worden als Ajax of PSV, wat ook daadwerkelijk gebeurde.

Dankzij Onrust en wat clubgenoten komt er nu een regionale variant, de #CoFifa20Cup. Toen hij hoorde dat er de komende tijd niet wordt gevoetbald, opperde Onrust het idee via Twitter. In no-time kreeg hij veel bijval. Inmiddels heeft hij zijn handen vol aan de organisatie van het toernooi, dat zo’n twee weken moet gaan duren. ,,Ik zag een voorbeeld bij de profclubs, het Engelse Leyton Orient had de #UltimateQuaranTeam georganiseerd. E-sporters uit heel Europa deden daaraan mee. Heel gaaf om dat zelf ook te doen.”

De deelnemers pakken het serieus op en selecteren veelal de beste FIFA-speler van de club, merkt Onrust. ,,Er zijn clubs die eerst een selectie hebben gehouden om te bepalen wie aan het toernooi mee gaat doen. Aanvankelijk hoopte ik op 8 teams, het zijn er 26 geworden. Van Friesland tot Emmen. Het plezier is mooi. Voor mezelf ook. In het begin denk je: dat doen we even. Maar er gaat echt veel uren werk in zitten. Het is al snel groter geworden dan gedacht.”

Uit- en thuiswedstrijd

Vrijdagavond begint het toernooi. Via loting zijn de teams aan elkaar gekoppeld voor de eerste ronde. Drie verliezers kunnen zich in een herkansing plaatsen voor de tweede ronde met 16 teams. ,,De spelers moeten onderling in twee dagen per ronde afstemmen wanneer ze gaan spelen. Ze spelen een uit- en thuiswedstrijd per ronde, waarbij doelsaldo beslissend is. Zie het als de regels van de Champions League.”