Bijzondere, deftige villa in Steenwijk viert feest: ‘Doe alsof je thuis bent’

Niet iedereen durft de kasten open te trekken of uitgezakt op de sofa een boek te lezen. Maar het mag allemaal in Rams Woerthe. De deftige jugendstilvilla in Steenwijk van de familie Tromp Meesters viert haar eerste lustrum als een van de veertien Museumhuizen van Hendrick de Keyser.

Ze stoken niet hoger dan 19 graden en andere Museumhuizen zijn door de hoge energiekosten minder dagen geopend. ,,We kunnen ons thermo-ondergoed declareren en zijn wat dikker gekleed. Voor de gasten hebben we omslagdoeken als je wilt”, glimlacht gastvrouw Sterre van Dijk terwijl ze koffie schenkt met het Wedgewood-servies.

Zij is een van de veertig vrijwilligers. ,,Doe alsof je thuis bent. Slechts een enkele keer gaat iemand te ver. Een dame pakte eens die grote vaas om even op de onderkant te kijken. Toen schrok ik wel.’’

Jugendstil en kerst

De Steenwijker jugendstilvilla Rams Woerthe is in kerstsferen gehuld, de koffie gaat ditmaal gepaard met een feestelijke traktatie. De voormalige woning van de welvarende familie Tromp Meesters, rijk geworden in de internationale houthandel, viert het eerste lustrum als Museumhuis van vereniging Hendrick de Keyser.

Voorheen was dit jarenlang de uitgelezen plek voor de collectie van de Steenwijker beeldhouwer Hildo Krop, die zijn stempel drukte op het Amsterdamse straatbeeld. Zijn markante beelden en speelse keramiek zijn de laatste jaren in de kelder te bewonderen en er is nog een Hildo Krop-zaal. Nu trekken vooral de gerenoveerde stijlkamers van Rams Woerthe publiek uit het hele land.

Naaiclubje

Al voelt niet iedereen zich vrij om de kastdeuren en laden te openen, of uitgezakt op de sofa een boek te lezen. Volgens Van Dijk is het zelfs mogelijk een stukje van de villa-afbeelding te borduren in de serre, met uitzicht op het Engelse landschapspark. ,,Het doek moet nog wat strakker gespannen, maar alles ligt klaar op kleur. Mevrouw Tromp Meesters had al een naaiclubje.”

De zussen Tiny en Anja kwamen uit Langweer en Leeuwarden naar Steenwijk, speciaal voor het werk van Hildo Krop. Het dagelijks leven van de Tromp Meesters is een bijkomende verrassing. ,,De combinatie is mooi. Krijgt Hildo Krop een eigen museum? Hij verdient het. Grootheden worden vaak verguisd in eigen stad, bij ons in Leeuwarden bleef Mata Hari te lang ondergewaardeerd.”

Volledig scherm Bezoekers in Rams Woerthe in Steenwijk. © Wilbert Bijzitter

In weelde

Met het zogenoemde belevingsaspect van Rams Woerthe hebben ze niets, zeggen ze. ,,Ik heb weinig behoefte om met mijn vingers aan alles te zitten. En ik ga me echt niet installeren”, verklaart Tiny. Anja valt haar bij: ,,Het is juist mooi om te zien hoe ze hier in weelde leefden. Ik heb het ze gegund, hoor. Het is een prachtig gerestaureerde art-nouveauvilla, zeker de tegelschilderingen en ornamenten in de hal.”

Jan Hendrik Tromp Meesters en Anna Catharina Viëtor woonden hier met vijf kinderen, vanaf 1899. Het echtpaar had zestien tuinknechten en chauffeur Piet Bruinenberg moest rijlessen in Amsterdam nemen toen de heer des huizes de eerste Mercedes aanschafte. Hendrik stierf al na acht jaar waarop het gezin iets verderop naar de Kornputsingel verhuisde. Rams Woerthe werd tot 1915 een buitenhuis.

Russisch

,,De familie had veel Russische aandelen, die door de Russische Revolutie in waarde daalden. Daarom moesten ze de villa verkopen’’, licht gastvrouw Van Dijk toe. De afgelopen vijf jaar zijn er steeds meer sfeervolle details bijgekomen, bevestigt ze.

Ze wijst op het historische kwartetspel, de koperen ketels in de keuken, de pas verworven bronzen penningen van de Tromp Meesters. Een Duitse vader en zijn 12-jarige zoon staan in de open kas met bananenplanten, palmen, sanseveria’s en vetplanten. ,,We zijn op vakantie in Diever en bezoeken zoveel mogelijk bezienswaardigheden”, vertelt de man uit Aurich in het uiterste Noordwesten van Duitsland.

In ere hersteld

De restauratie van het pand is onderdeel van het Museumhuis. In de Herenkamer zijn het plafond en de wanden blootgelegd waardoor een muurschildering zichtbaar wordt. ,,Het is een kostbare aangelegenheid, langzamerhand wordt het volledige huis in ere hersteld”, zegt Van Dijk. ,,Hopelijk ook de echtelijke slaapkamer boven waar de huurders sinds kort uit zijn. Hier hebben we voor het eerst een expositie, over het waterrijke gebied van Steenwijkerland.”

Volledig scherm Bezoekers in Rams Woerthe in Steenwijk. © Wilbert Bijzitter