Bloemencorso Sint Jansklooster terug op landelijke tv bij SBS6 van John de Mol

,,Sinds 2014 was het op de landelijke televisie bij Omroep MAX en we merkten dat er sindsdien een gigantische toename van het publiek was”, zegt Egbert Lassche van de pr-commissie van de Oranjevereniging in Sint Jansklooster. Des te groter was het verdriet bij organisatie dat er vorig jaar geen integrale uitzending van het bloemencorso was omdat Omroep MAX een bijdrage van 15.000 euro vroeg en de organisatie dit bedrag niet bij elkaar kon krijgen. Na dit nieuws vorig jaar kreeg de organisatie meteen een belletje van het zendermanagement van Talpa. ,,Het is iets typisch Hollands en het past bij de zender. Ze willen bijvoorbeeld ook dat Man Bijt Hond terug keert op televisie”, zegt Lassche.