Bloemencorso Vollenhove niet in gevaar door droogte

De bloemencommissie regelt de inkoop van bloemen voor de corso in Vollenhove en de verkoop van bloemen die door de groepen in Vollenhove worden verbouwd. ,,Uiteindelijk zijn de telers zelf verantwoordelijk voor hoe de bloemen eruit zien", verklaart Westhuis.



Wel geeft hij het advies om te zo'n 20 mm water per vier dagen te sproeien. ,,Dat is ook echt nodig, want het water verdampt heel erg snel. Met 20 tot 25 mm water in vier dagen moeten de bollen genoeg vocht krijgen om de bloem te laten groeien. Wel is het zo dat de bloemen bij temperaturen rond de 30 graden stoppen met groeien", legt Westhuis uit.



Wat de gevolgen van de droogte in combinatie met de extreem hoge temperaturen precies zijn voor de corsowagens, weet Westhuis ook niet. ,,Ik ben al twintig jaar lid van de bloemencommissie, maar dit weer heb ik nog niet eerder meegemaakt. We hebben dus ook geen idee hoe de bloemen er precies uit komen te zien. Het is gewoon koffiedik kijken."