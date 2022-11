Blokzijl Klassiek brengt ‘indrukwekkende verzameling blokfluiten’

Grietje 50 jaar verpleeg­kun­di­ge in Meppel en werkt nog vrolijk door: ‘Mooiste vak wat er is’

Grietje Hendriks (67) uit Giethoorn werkt vijftig jaar als verpleegkundige in het ziekenhuis van Meppel (voorheen Diaconessenhuis) en plakt er nog wat tijd aan vast. ,,Dit is het mooiste vak wat er is.’’ Vijf vragen over vijftig jaar werken in de verpleging.

4 november