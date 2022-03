Blokzijl staat voor belangrijke keuzes over verkeersproblemen, woningbouw en zonnepark

VIDEOWoningbouw staat hoog op het verlanglijstje in Blokzijl, net zoals in veel andere plaatsen in de gemeente Steenwijkerland. Ook moet er snel een oplossing komen voor de verkeersproblematiek in het centrum en is er veel weerstand tegen de komst van een zonnepark van 22 hectare, zo blijkt uit de gesprekken in onze Verkiezingskever die donderdag in Blokzijl was.