Blokzijl was het decor van de langste staking in Nederland ooit: het toneelstuk staat eindelijk op de planken

Ons Genoegen wilde al in 2020 al de staking in ‘stoomhoutzagerij en schaverij’ van de gebroeders Loos uit Blokzijl (zie kader, red.) doen herleven, maar toen kwam corona. Betty de Haan is voorzitter van de toneegroep en speelt mevrouw Loos in de voorstelling EindeLoos. ,,De staking duurde eindeloos, de hoofdletter L verwijst naar de familie. Ondertussen is de lading driedubbel, want het heeft ook lang geduurd voordat we op de planken staan. Gelukkig hoefden we niet 843 dagen in één avond te vangen - we hebben er stukken uitgepikt, maar lange tijd gebeurde er ook niet zoveel. Dat hoef je dus ook niet spelen.”