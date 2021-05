Boer Karel zorgt samen met Natuurmonumenten voor behoud weidevogels in De Wieden: ‘Voordeel voor ons allebei’

Man slaat op vlucht voor politie en vliegt vlakbij Nijeveen uit de bocht

22 mei Na een korte achtervolging is vrijdagavond een man aangehouden in de omgeving van de Kolk in Nijeveen. De man vloog met zijn zwarte Audi A3 uit de bocht en belandde in het naastgelegen weiland, waarna hij volgens de politie kort daarna aangehouden kon worden.