Boer uit plaatsje Nederland wint weidevogelprijs, maar vreest door regels de toekomst: ‘Dit werkt zó averechts’

Een grutto in struisvogelformaat staat in de ontvangstruimte van Weerribben Zuivel, het boerenbedrijf van Klaas de Lange (61) in het gehucht Nederland. Het kartonnen dier herinnert aan de festiviteiten van een week geleden, toen de melkveehouder in de Kop van Overijssel door de landelijke Vogelbescherming de zogenaamde Gouden Grutto kreeg uitgereikt. Een hele eer, stelt de stichting. ,,Maar voor ons is het vanzelfsprekend”, zegt De Lange. ,,Al sinds de oprichting van dit bedrijf zetten we ons in voor de weidevogels. Die horen bij ons.”