Boer uit Wanneperveen die zijn koeien ernstig verwaarloosde mag drie jaar geen dieren houden

Oud-ingenieur Philips klapt uit de school: ‘Ze wilden brandstof­lo­ze motor van Steenwij­ker Jo Wardenier niet op de markt hebben’

16 mei Decennialang zweeg het Eindhovense concern Philips én diens grondlegger Frits over een vermeende rol in het mysterie rond de Steenwijker uitvinder Jo Wardenier en diens vinding: de brandstofloze motor. Wardenier werd er letterlijk krankzinnig om verklaard in 1934 door de toenmalige burgemeester van Steenwijk. Nu lijkt Philips wel degelijk in relatie te hebben gestaan tot de uitvinder. Een oud-Philips-ingenieur zou verklaard hebben dat het bedrijf het patent op de motor had gekocht om het uit de markt te laten verdwijnen.