Boer uit Willemsoord mag jaar lang geen dieren houden als het aan het Openbaar Ministerie ligt

In een van de hokken lag een dood dier. Het voedsel was verrot of beschimmeld en diverse dieren zaten zonder water toen controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de stallen in Willemsoord controleerden.

Wat was er loos op de boerderij van de 45-jarige Tiemen K.? Niet veel, antwoordde hij. Dat het voer beschimmeld was, kon hij wel beamen. Maar ruimte op zijn erf voor nieuw voer was er niet. Hij wilde het voer kwijt bij een biovergister maar die wilde het niet hebben. Die controle was begin maart 2018.

Dieren weg

Toen de NVWA iets meer dan een jaar later opnieuw op het erf was, bleek de situatie allesbehalve verbeterd. Zo waadden diverse runderen door de mest. Dat was omdat de roosters niet goed waren, wist K. Hij was bezig van melkvee- vleesveehouder te worden. Dat na veel gedoe en rechtszaken rond een niet goed werkende melkmachine. Maar aan de omzetting van zijn bedrijf is hij nooit toegekomen. Na de tweede controle moest hij de dieren verkopen. Het bedrijf werd voorwaardelijk stilgelegd. Toen K. zich niet aan de voorwaarden hield, werd het bedrijf alsnog voor een halfjaar stilgelegd.

Verklaringen veeartsen