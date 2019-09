Boer zoekt balans in kwetsbare regio Steenwijkerland: ‘we werken graag aan beeldvorming’

Een grote schare fietsers trotseerde spontane wolkbreuken voor de twaalfde plattelandsdag in Steenwijkerland: ‘Over het Hek’ is een beproefd boerenuitje voor het hele gezin.

Stukje varen, kalfknuffelen, fijnproeven, genieten van glimmende trekkers, melkrobots en het vakwerk van rietbinders. En ‘s avonds met de kippen op stok. Met een soort ‘Boer zoekt Burger’ zette Over het Hek achttien erven open om de consument vertrouwd(er) te maken met de land- en tuinbouwsector in eigen achtertuin. Vaste deelnemers maar ook debutanten.

Jongdierendag

Zoals Sportfokkersvereniging Vollenhove e.o. die even buiten Blokzijl een bonte beestenboel van kleine knagers, dwerghoenders en duiven etaleerde. De jongdierendag - proloog op de traditionele Wiedenshow in De Burght, in oktober - bleek het moment om het grote publiek kennis te laten maken met de catwalk voor showrassen. ,,Zielig, in een kooitje? Nee hoor”, stelt Peter Bovendeur de kleine gasten (en een enkele grote) gerust, ,,een fokker zorgt juist goed voor zijn dieren.” Zelf switchte-ie vier jaar terug van konijn naar kip. Geen doorsnee kip, maar de Orpington. Rijk bevederd, brede borst, hoge rug. Peter glundert als-ie ziet wat de keurmeester van zijn viertal vindt: g (goed) tot zg (zeer goed), 95 punten. ,,Je probeert als fokker de standaard te benaderen, maar doet dit ook om het ras in stand te houden.”

Eerste potstal

Aan de voet van de Vollenhoofsedijk staan vijfde generatie Jan Peter Lok en Ingrid Blom (de boerentoekomst ligt al in haar armen) op het punt het ouderlijk melkveebedrijf over te nemen. Voorwaarde: dat ze biologisch gingen draaien. Voor Jan Peter (35) een must, ,,want we moeten in deze omgeving pássen, tussen de natuur van Wieden en Weerribben in.” Met de gloednieuwe potstal - de eerste in z’n soort van Overijssel - bijvoorbeeld waar 65 melkkoeien van vorstelijke strobedden genieten in een zee van licht en ruimte. De mest komt ten goede aan het land - plasdrasgebied - waar weidevogels weer van profiteren.

Geplaagde sector