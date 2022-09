Boeren van Landmans Welvaart uit Staphorst blijven gezagsgetrouw: ‘Lastig in tijden van stikstofbeleid’

Ringrijden in Blokzijl gaat ondanks hoge temperatu­ren door: publiek geniet van paardeneve­ne­ment

Eindelijk stond zaterdag 13 augustus na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie het traditionele ringrijden in Blokzijl weer op de kalender. Heel even stond de organisatie ’s ochtends in dubio of het evenement in de avond wel door moest gaan vanwege de hitte.

15 augustus