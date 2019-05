Boerenactie #doesnormaal maakt veel los: ‘Het was geweldig, kippenvel’

Ongeveer 150 boeren schreeuwden zondag hun frustratie de wereld in. #doesnormaal!!! Met trekkers schreven zij deze tekst in het weiland bij Scheerwolde , als reactie op de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel . De hashtag werd trending topic, de t-shirts gaan nu als warme broodjes over de toonbank en de initiatiefneemster kan nog steeds niet geloven dat de actie tot zoveel respons leidde. ,,Kippenvel.’’

Binnen vierentwintig uur wist initiatiefneemster en melkveehoudster Eline Vedder (40) meer dan honderd boeren naar een weiland in Scheerwolde te krijgen. Het was tijd voor een tegengeluid, want de woede, frustratie en angst zit hoog bij de Overijsselse boeren. Met trekkers schreven zij #doesnormaal!!! in het weiland, als reactie op Boxtel. Vedder: ,,Zo ga je niet met elkaar om.’’

Quote Als ik merk dat iemand open staat voor dialoog en kritische vragen stelt, dan wil ik echt met ze in gesprek. Maar meestal zijn het mensen die alleen in hun eigen heilige gelijk geloven Eline Vedder

Zelf kan Vedder nauwelijks geloven dat de actie zo groot is geworden. ,,Het was echt geweldig, het moment dat al die trekkers aan kwamen rijden zorgde voor een kippenvel-momentje. Het uiteindelijke plaatje was precies zoals ik het in mijn hoofd had.’’ Ongeveer 120 tractoren en 150 boeren kwamen op de last-minute actie af. Er werden zelfs drie extra uitroeptekens toegevoegd omdat er meer trekkers waren dan verwacht. ,,Er was een gevoel van saamhorigheid, iedereen ging met elkaar in gesprek. Het was heel relaxed en waardevol.’’ De actie maakte ook het nodige los op social media. ,,We waren ook trending topic op Twitter, dat is toch gaaf’’, vertelt Vedder trots. ,,Als je een statement wilt maken en je wilt het de wereld in hebben, dan is dit precies wat je wilt. We kregen zoveel positieve reacties.’’

Naast de ‘geslaagde actie’ en alle bekendheid van de nieuwe hashtag, heeft Vedder ook de keerzijde van #doesnormaal leren kennen. ,,Op Twitter kwamen uiteraard ook negatieve reacties. Sommige reacties kwamen op een bepaalde toon... dat illustreert precies ons punt: dit is niet normaal. Zo ga je niet met elkaar om. Maar goed, dat wisten we van tevoren’’, vertelt Vedder. Sommige reacties noemt de melkveehoudster ‘te triest voor woorden’.

,,Als ik merk dat iemand open staat voor dialoog en gewoon kritische vragen stelt, dan wil ik echt met ze in gesprek. Maar meestal zijn het mensen die alleen in hun eigen heilige gelijk geloven. Maar dit raakt me wel, ik kan hier echt wakker van liggen. Inmiddels heb ik wel geleerd dat ik beter niet op zulke tweets kan reageren.’’

Ondanks dat de boeren de actie als ‘geslaagd’ bestempeld hebben, weet Vedder nog niet of ze het er nu bij laten zitten. Kunnen we meer acties verwachten? ,,Misschien wel, daar gaan we het deze week over hebben. Het zou goed kunnen dat we meer gaan doen onder deze hashtag, maar dat weten we nog niet’’, legt Vedder uit. Inmiddels is er ook een run op de t-shirts die de boeren zondag droegen. De zwarte shirts laten op de voorkant de tekst ‘Need the famers’ zien, op de achterkant staat ‘One has a moral responsibility to #doesnormaal’. Ook dit is afgeleid van de bezetting in Boxtel, daar droegen de actievoerders een shirt met ‘Meat the victims’ en ‘One has the moral responsibility to disobey unjust laws'. Vedder: ,,Ze gaan hard, die t-shirts. Pubers willen ze bijvoorbeeld dragen tijdens het uitgaan.’’ De shirts zijn te krijgen via een webshop van LTO Nederland, één van de sponsoren van de actie #doesnormaal.

De shirts van de actie #doesnormaal © twitter Eline Vedder