Bon voor hardrijder: met 115 km dwars door Giethoorn

Vanuit Scheerwol­de laten kinderen voortaan boeken lekker rondzwer­ven

30 oktober 'Het leven van een loser', ‘De waanzinnige boomhut’, 'Verroest, een zwaard!’ of ‘See you in Timboektoe’. Vanaf nu zwerven de boeken met deze titels door Steenwijkerland of misschien wel door heel Nederland. Want kinderen en Scheerwolde kunnen vanaf nu terecht in het KinderzwerfboekStation in Streekcentrum de Wielewaal om boeken te lenen, te lezen en verder te laten zwerven.