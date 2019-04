Bootjes tellen in Giethoorn voor vaarverordening 3.0

Hoe groot is de Gieterse verhuurvloot eigenlijk? En hoeveel rondvaartboten varen er in het toeristische waterdorp? Toezichthouders van de gemeente Steenwijkerland brengen de aantallen vaartuigen in kaart.

De inventarisatie van de hoeveelheid verhuur- en rondvaartboten in Giethoorn is de eerste stap naar een gewijzigd vergunningstelsel oftewel vaarverordening 3.0. Bovendien is het in kaart brengen van de aantallen vergunde boten onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn, waarvoor 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland onder leiding van omgevingsregisseur Bert Kleen de handen ineen hebben geslagen.

,,Afgelopen week is gestart met de inventarisatie van wat we hebben varen’’, weet Bert Kleen. ,,Toezichthouders bezoeken alle botenverhuurders. Alle boten krijgen een paspoort, dat zal een digitale aangelegenheid zijn. Ik denk dat we de meeste in april wel gehad hebben.’’

Illegaal

Volgens de huidige vaarverordening telt Giethoorn 664 vergunde fluisterboten en 100 rondvaartboten. ,,We hebben geen zicht op illegaal varen, we wachten de inventarisatie af. De toezichthouders nemen het kenteken en de maten op. Deze inventarisatie moet duidelijk maken of boten wel of niet binnen de vergunning vallen’’, aldus Kleen.

In de vaarverordening staan de afmetingen voor fluisterboten. ,,Als de lengte- of breedtemaat niet voldoet aan de vergunning, mag de boot niet varen’’, zegt de omgevingsregisseur. ,,Deze inventarisatie is stap 1, stap 2 is het toezicht in de zomer intensiveren.’’ Dat betekent toezichthouders op het pad om te kijken wat er door de Gieterse Dorpsgracht vaart.

Onzekerheid

Is duidelijk wat er in Giethoorn aan vergunde fluisterboten rondvaart en hoeveel rondvaartboten er zijn, dan wordt het vergunningstelsel onder de loep genomen om te komen tot een vaarverordening 3.0, die voldoet aan de landelijke regelgeving. ,,De huidige vergunningen zijn dit seizoen nog van kracht’’, stelt Kleen gerust.