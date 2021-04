Borden moeten verkeersoverlast in buurtschap Nederland verminderen: ‘Beroep op fatsoen’

‘Het verhaal van De Voorzienig­heid moet verteld blijven worden’

11 maart Steenwijkerwold Het was een wat slapende club, ooit in het leven geroepen om het bronzen monument dat herinnert aan De Voorzienigheid in Steenwijkerwold te onderhouden. Dat is nu heel anders. De Stichting Monument van de Voorzienigheid wil dat de historie die dreigt weg te zakken, blijvend onder de aandacht blijft. Er valt veel te vertellen.