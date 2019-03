Boten vol rommel uit De Wieden, veel plastic maar ook autobanden en een frituurpan

,,Als we weer teruggaan, komen we met nog zo’n boot vol terug”, zucht Regi Oppatja uit Blokzijl zaterdagochtend in Dwarsgracht. Hij brengt de opbrengst van een ochtendje prikken en pakken bij Restaurant de Otterskooi aan wal. ,,We wonen in het mooiste gebied van Nederland en dan is het fijn en leuk dat je op deze manier een bijdrage kunt leveren”, verklaart hij zijn derde deelname aan de opruimactie. ,,Bijna allemaal plastic. Als je het niet opruimt, ligt het er over tien jaar nog”, wijst Oppatja op de rommel in de boot.