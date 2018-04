Bovenboerseweg weer in beeld voor school De Lisdodde in Wanneperveen

De locatie ten noorden van de sportvelden in Wanneperveen is weer in beeld voor nieuwbouw van samenlevingsschool De Lisdodde. De gemeente Steenwijkerland heeft zich bij het afwijzen van deze plek aan de Bovenboerseweg gebaseerd op foutieve aannames.

In augustus 2017 meldde onderwijswethouder Dieke Frantzen dat voor de nieuwbouw van De Lisdodde, een fusie van 't Vonder (openbaar) en De Wennepe (christelijk), wordt gekeken naar het gebied ten noorden van sportpark De Bovenboer. Ruim een half jaar later raakte deze locatie uit beeld, omdat de bouw van de nieuwe school een te grote milieubelasting voor het naastgelegen Natura 2000-gebied zou zijn. Het college koos voor nieuwbouw op de plek van De Wennepe aan de Veneweg.

Bezwaar

Tot groot ongenoegen van het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en inwoners. Die lieten het er niet bij zitten en het schoolbestuur maakte formeel bezwaar tegen het collegebesluit de school nieuw te bouwen aan de drukke Veneweg.

Uit gesprekken tussen schoolbestuur en ambtenaren blijkt dat de gemeente zich baseerde op foutieve aannames, weet Lisdodde-directeur Yvonne van Spil. ,,Het rapport dat de gemeente had laten opstellen was heel lovend over de locatie ten noorden van de sportvelden. Alleen op het aspect stikstofuitstoot zou de vergunningaanvraag stuklopen." In het rapport was uitgegaan van een gasgestookte cv. ,,Een energieneutraal schoolgebouw is niet getoetst", weet Van Spil. Dat gebeurt alsnog met een voortoets.

Boerderij

Ook is de gemeente op de vingers getikt over aannames omtrent de verkeersdruk bij De Wennepe ('onjuist') en dat geen rekening is gehouden met de boerderij achter de school. De gemeente dacht de nieuwe Lisdodde naar achteren te kunnen bouwen. Van Spil: ,,Maar achter het schoolgebouw staat een actieve boerderij en dat was helemaal niet meegenomen in het rapport."

Tegelijk met de voortoets worden mogelijke belemmeringen voor een bestemmingsplanwijziging onderzocht. De grond ten noorden van de Veniger sportvelden is weliswaar in handen van de gemeente Steenwijkerland, voor de bouw van een school op die locatie is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Verkeersveilig