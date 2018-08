Brand in loods Wanneperveen

Update Gestolen lam gered van slacht in Blokzijlse badkamer

6 augustus Een gestolen lam is in mei van dit jaar uit een badkamer in Blokzijl bevrijd en ternauwernood gered van de slacht. In de rechtbank in Zwolle bleek vandaag dat de 56-jarige Bulgaarse verdachte Ivan T. erg dronken was en zich weinig kon herinneren van die dag, een Bulgaarse feestdag.