Brand in school Steenwijk

Oudste groep in bloemencor­so Vollenhove nog springle­vend

24 augustus One Man Band is de veertigste praalwagen waarmee Twee Nijenhuizen zaterdag deelneemt aan het bloemencorso in Vollenhove. De oudste groep in het corso vierde in het verleden grote successen met vijf Ereprijzen, waarvan vier op een rij van 1989 tot en met 1992. Na een periode middenmoot worden de laatste jaren opnieuw topklasseringen behaald.