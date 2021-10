Brandende auto in bedrijfspand Vollenhove was gestolen, politie-onderzoek nog in volle gang

Met concerten en films heeft doopsgezin­de kerk ’t Lam in Blokzijl weer een nieuw leven

30 september Het aantal kerkgangers loopt fors terug, de gemeente heeft geen eigen predikant meer en er is nog maar een keer per maand een dienst in de doopsgezinde kerk ’t Lam in Blokzijl. Om het monumentale gebouw in het hart van de stad een nieuw leven te geven, worden concerten gegeven, films gedraaid en zijn er exposities.