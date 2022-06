Brandje zet politie op spoor van wietkwekerij in Steenwijk

MET VIDEO Frans Duijts helpt ernstig zieke Rutger (10) uit Steenwijk bij inzameling: ‘Wat hij doet is fantas­tisch’

Een rotziekte is het, de acute lymfatische leukemie die Rutger Koolma (10) onder de leden heeft. Met 98 procent is de overlevingskans hoog, maar de behandeling die hij krijgt is niet mals. Daarom moet kanker voorkomen worden, vindt het jochie uit Steenwijk. Hij zamelt met zijn familie geld in voor onderzoek naar kinderkanker, zaterdag met hulp van Frans Duijts.

8 mei