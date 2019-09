Brandweer blust nog steeds na bij compostbrand in Scheerwolde

De compostbrand aan de Kooiweg in Scheerwolde veroorzaakte zaterdagavond flinke overlast. De brandweer waarschuwde mensen in de omgeving en adviseerde ramen en deuren te sluiten.

De brand aan de Kooiweg werd rond 18.45 uur gemeld. Ter plaatse bleek een berg compost in brand te staan. De enorme rookontwikkeling die daarbij ontstond, was in de wijde omgeving zichtbaar.

1000 kuub

Ook zondagochtend is de brandweer nog altijd druk bezig met het nablussen. De brand is dan al lang onder controle. ,,De composthoop gloeit nog na. Als we dat laten zitten, staan we er vanavond weer’’, zegt woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland, Jan Wittenberg. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar vermoed wordt dat het om 'broei’ gaat die spontaan is ontstaan.