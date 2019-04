Brandweer heeft rietbrand in Scheerwolde onder controle

Musical, pop-up museum en boek omlijsten mythisch verhaal uitvinder Johannes Wardenier

29 maart Was het een fantastisch genie of een geniale fantast? Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold, die in 1934 een brandstofloze motor zou hebben uitgevonden, inspireert tot een heuse musical, een pop-up museum en een nieuw boek. Er komen minstens vier musicaluitvoeringen in Steenwijks theater De Meenthe, meldt producent Han Evers.