Brandweer weet restaurant De Rietstulp in Giethoorn te redden

videoHoewel de omstandigheden slecht waren - een uitslaande brand in een gebouw met een rieten kap - heeft de brandweer vanmorgen vroeg restaurant De Rietstulp in Giethoorn weten te redden. ,,Het gebouw heeft veel roet- en rookschade, maar is wel weer te gebruiken", zegt woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland.

De melding van de brand in het gebouw aan de ds. J..J. Ketstraat kwam om vijf uur. Aanvankelijk was er sprake van brand in een schuur. Het vuur sloeg echter over naar een overkapping, die weer in verbinding stond met het restaurant. Brandweerkorpsen uit Giethoorn, Zwartsluis en Vollenhove werden opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Ontruiming

,,We waren in staat om op een gegeven moment een zogenaamde 'knip' te maken, zodat het vuur niet verder kon", zegt Wittenberg. Op dat moment werd de achterzijde van het restaurant door het vuur bedreigd. Om 7.25 uur kon de brandweer het sein 'brand meester' gegeven worden. De oorzaak van de brand is onbekend. Er raakte niemand gewond.

Geen groepen

Eigenaar Senno Geertsma van De Rietstulp woont vlakbij en was tien minuten na de brandmelding bij zijn bedrijf. ,,Het is dan wel wrang om de boel in vlammen te zien opgaan, maar gelukkig kon het restaurant dankzij de inzet van de brandweer gered worden. Het betekent wel we de groepen die voor vandaag bij ons geboekt hadden niet kunnen ontvangen. We gaan kijken of we die bij anderen kunnen onderbrengen."

Geertsma had zijn voorraden en de sleutels van de rondvaartboten in de schuur opgeslagen. ,,Dus we moeten nog kijken of het lukt om de rondvaarten door te laten gaan. Gelukkig is de groepsaccommodatie ook behouden gebleven. Daarin verbleven vannacht mensen en die zijn tijdelijk geëvacueerd, maar kunnen nu terug. We zijn allemaal op een prima wijze opgevangen door onze buren van het Wapen van Giethoorn."