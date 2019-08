Brommerbestuurder (16) rijdt vol in flank auto op de N331 bij Vollenhove

Ereprijs corso Vollenhove eindigt in de container

13:18 Maandenlang werkte de groep Fatal Attraction aan hun winnende praalwagen Medic!. Maar een paar dagen na het met rond de 45.000 bezoekers zo succesvolle bloemencorso in Vollenhove, is er niets meer over van de pracht en praal. Net als de andere tien praalwagens ligt ook de Ereprijs als vuil in de afvalcontainer.