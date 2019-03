Broodje eten met college in dorpshuis Wanneperveen

video Vissers zetten glasaal uit in De Wieden als teken van vertrouwen in toekomst visserij

14 maart ,,Dit is een mooie plek om het te doen, hier is een klein beetje beschoeiing”, zegt visser Stefan Lok (41) nadat hij met zijn boot stil is gaan liggen om glasaaltjes uit Frankrijk in het water te doen. ,,Ze zijn erg gehecht aan dit doosje”, verzucht hij als ze niet snel het water ingaan. Drie vissers hebben donderdag jonge palingen uitgezet om deze later ook te kunnen vissen, maar maken zich zorgen of dat dan nog kan.