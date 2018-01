Buren bedrijf in Giethoorn vrezen verrommeling landschap

De huidige eigenaar kocht de grond in 2010 toen er nog een bedrijfsbestemming op zat, met woning. Voorheen zat er een aannemersbedrijf ‘met ambachtelijke inslag’: volgens omwonenden vonden de werkzaamheden alleen inpandig plaats, daar hadden ze geen last van. Nu is er Schoonsloot gevestigd, dat zich onder meer bezighoudt met onderhoud van sloten en kleine grondverzetprojecten. Op het buitenterrein staan trailers met aanhangers en grote machines gestald. De percelen van de eigenaar en zijn vader, die ernaast een veeteeltbedrijf heeft, grenzen aan Natura 2000-gebied.

Na de koop, in 2013, heeft de gemeente de bestemming ‘per abuis’ gewijzigd naar woondoeleinden, waarmee de bedrijfsactiviteiten illegaal zijn geworden. In het nieuwe bestemmingsplan dat onlangs van kracht is geworden is deze omissie hersteld. Maar nergens staat vermeld welke activiteiten zijn toegestaan naast stallen van machines en trailers. ‘Dat maken we vaker mee in uw gemeente, dat niet concreet is omschreven wat precies is vergund’, merkte de voorzitter van de bestuursrechtbank op. ‘Hoge kranen op het terrein, het zou in principe kunnen’, aldus een omwonende