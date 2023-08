Burenruzie in Steenwijk: scheldpartijen en bedreigingen leiden tot boete en werkstraf

Inwoner Zwartsluis vrijgespro­ken van fietsen­dief­stal: scheelt hem veel geld

Een 57-jarige inwoner van Zwartsluis is veroordeeld tot 120 uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk voor diefstal van een bankpas in Wanneperveen en mishandeling van een hulpverlener van de zorginstelling waar hij een kamer bewoont. Hij werd ook beschuldigd van fietsendiefstal in Wanneperveen, maar daarvan is hij vrijgesproken. En dat scheelt hem een boel geld: de eigenaar wilde ruim 5000 euro van hem hebben.