Burgemeester gooit tijdelijk slot op drugspanden in Steenwijkerland

‘In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zetten politie, OM en gemeente hier dan ook vol op in. Dat laten we in een onlangs gevoerde campagne van de regio IJsselland zien. In deze campagne richten we ons specifiek op de inwoners. We vragen hun aandacht voor dit probleem en maken hen bewust van de gevaren die een hennepkwekerij of drugslab in de buurt met zich meebrengt.’