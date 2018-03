Burgemeester na schaatsgekte in Steenwijkerland: alles goed verlopen

De schaatsgekte heeft ondanks de matige tot slechte toestand van het ijs op vaarten, plassen en meren volgens de burgemeester van Steenwijkerland niet tot grote problemen geleid in de Kop van Overijssel. ,,We hebben op een indringende manier gewaarschuwd, en ontspannen kunnen constateren dat alles goed verlopen is.''

Zaterdag aan het eind van de dag kreeg burgemeester Rob Bats te horen dat twaalf keer hulpverlening nodig was, waarvan zeven gevallen 'ijsgerelateerd' waren. Een schaatser raakte zaterdagmorgen gewond na een val op het ijs langs de Thijssengracht in Giethoorn. De hulpdiensten hadden de grootste moeite om bij het slachtoffer te komen en moesten een hek langs de Thijssengracht met een ijzerzaag doorzagen om bij de gewonde schaatser te komen. Een opgeroepen traumahelikopter landde in een naastgelegen weiland. De schaatser is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Andere incidenten zijn niet door de politie gemeld.

Verkeersregelaars

Op sommige aanvoerwegen stonden borden, waarop aangegeven werd om aan één zijde van de weg te parkeren. ,,Die aanwijzingen zijn in het algemeen goed nageleefd, al zijn hier en daar ook hekken van afgesloten wegen verplaatst door automobilisten die er toch langs wilden'', aldus Bats. Met name zaterdag waren - net als vrijdag - in de gemeente Steenwijkerland enkele wegen vanwege de drukte afgesloten. Dat betrof de toegangsweg naar Dwarsgracht, de Kerkweg in Giethoorn, en het smalle gedeelte van de Hoogeweg tussen Ossenzijl en Kalenberg. Die afsluitingen - die vooral waren ingesteld om aanliggende gebieden voor hulpdiensten bereikbaar te houden - golden niet voor aanwonenden en bedrijven. ,,Maar zaterdagmiddag vanaf half twee waren de verkeersregelaars al niet meer nodig. De verkeersdrukte viel mee en dus hebben we de bezetting afgeschaald.''

Dooi

Hoewel het in de nacht van zaterdag op zondag nog licht had gevroren, waarschuwde Steenwijkerland zondagmorgen opnieuw voor onbetrouwbaar ijs op plassen, meren en vaarten in haar gemeente. Zeker met het oog op de intredende dooi, waarbij zelfs lente-achtige temperaturen werden aangetikt. 'Het ijs is op veel plekken niet veilig, maar de dooiaanval van vandaag zorgt ervoor dat de kwaliteit van het ijs hard achteruit gaat', schreef gemeentevoorlichter Marcel de Werd in een persbericht.

Merentocht