Burgertop helpt bij energie-neutraal Steenwijkerland

In een G1000-burgertop buigen zich zaterdag 333 inwoners van Steenwijkerland over het thema hoe de gemeente energie-neutraal gemaakt kan worden. ,,In alle vrijheid, want dat is voorwaarde", zegt Harm van Dijk (59) namens stichting G1000 en de gemeente die gastheer is bij de bijeenkomst. Vier vragen aan hem over wat er te verwachten is.

G1000 is niet een algemeen bekende naam en zou het in dit geval niet eigenlijk een G333 moeten zijn?

,,Het idee van een G1000 is afkomstig uit België en daarvan hebben we het overgenomen toen we in mei 2014 in Amersfoort begonnen met het burgerinitiatief G1000. De naam linkt naar de G7 of G20, waarbij wereldleiders hun oordeel geven over internationale problematiek. Bij G1000 geven we aan dat het aantal er niet toe doet en dat de leiding bij de 1.000 burgers of meer ligt. En dat er hier in Steenwijkerland nu 333 mensen meedoen is mooi, dat is een kleine 5 procent van de 7.000 mensen die we uitgenodigd hadden. Dat is een percentage dat we ook bij andere bijeenkomsten zien.''

Wat moet er bij de bijeenkomsten in Steenwijk bereikt worden?

,,Ik hou me met de inhoud totaal niet bezig. Voordat we beginnen stellen we bij gemeenten als voorwaarde dat de deelnemers zich in alle vrijheid over het onderwerp mogen uitspreken. We hebben nu in totaal 22 keer een G1000-top gehouden op verschillende plekken in Nederland en ook al komt daarbij hetzelfde onderwerp aan de orde, de uitkomst is altijd anders. In die zin gaat elke vergelijking met een referendum mank. Dit heeft alles in zich wat bij een referendum ontbreekt. Je kunt niet ja/nee zeggen zonder er bij na te denken. Hierbij ga je eerst uitgebreid met elkaar in gesprek.''

En hoe gaat het nu verder?

,,Op 18 november inventariseren we alle ideeën die er onder de deelnemers leven om Steenwijkerland energie-neutraal te maken. Aan het eind van die dag komen we tot een balans, een uitslag. We vragen dan aan de 333 mensen: Wie wil ons helpen? De ervaring leert dan dat een derde deel zich meldt. Met die groep komen we dan op 7 december weer bij elkaar en gaan in de drie tot vier maanden daarna samen aan de slag, waarna op 7 april alle voorstellen door de gehele burgerraad tegen het licht gehouden worden.''

U komt uit Amersfoort, kent u Steenwijkerland inmiddels?