Burgertop Steenwijkerland 'inspirerend en geslaagd'

Wethouder Oene Akkerman van de gemeente Steenwijkerland is een tevreden man. Hij moet toegeven dat hij in aanloop naar de G1000 Burgertop toch wel een paar keer wakker heeft gelegen. Komen er wel mensen naar De Meenthe in Steenwijk om zich een dag lang te buigen over de vraag hoe Steenwijkerland energieneutraal moet worden? Levert die Burgertop wel iets op?

Veel ideeën

Daags na de grote brainstorm concludeert de wethouder: ,,De dag is prima verlopen, zowel technisch als inhoudelijk. Het was een inspirerende en geslaagde dag, waar veel ideeën zijn geboren."

Akkerman heeft net als de 280 aanwezigen - 'van de 330 die zich hadden aangemeld, dus een prima opkomst' - deelgenomen aan de tafelgesprekken. ,,Ik ontmoette enthousiaste mensen. Er waren niet zoveel jongeren als gehoopt, maar ik heb er gelukkig toch een paar gezien."

Windenergie

Dat bijkans de helft van de aanwezigen zich heeft aangemeld voor het vervolg doet de wethouder deugd. ,,De instelling om hier mee verder te gaan, dat vindt ik heel mooi. En er zijn nu al contacten ontstaan. Helemaal perfect."

Wat Akkerman in De Meenthe een paar keer ter ore is gekomen, is de term windenergie. ,,Windenergie is toch een zwaar besmet woord in Steenwijkerland, maar blijkbaar zien inwoners in dat we het met alleen zonnepanelen niet redden en dat er toch een energiemix moet komen. Een mooie beweging."

Burgerforum

De 140 deelnemers aan de sessie in De Meenthe, die zich hebben aangemeld voor het vervolg, gaan met 8 tot 10 voorstellen de boer op. Dat gebeurt via het burgerforum in de periode van 7 december tot 21 maart. Inwoners van Steenwijkerland kunnen online reageren, maar ook via zogenoemde werkplaatsen.