Buurt in Steenwijk wil nieuw speeltoestel na overlast: ‘Kinderen moeten gewoon kunnen buitenspelen’

Uitgebran­de auto’s in Giethoorn zijn van bezwaarma­kers loswal: ‘Er zijn gewoon brandbom­men gegooid’

29 maart De auto’s die vrijdagavond in vlammen opgingen in Giethoorn, zijn van omwonenden van de loswal aan de Kerkweg. Zij hebben bezwaar tegen het gebruik van de loswal en vermoeden dat dit de reden is voor de autobrand.