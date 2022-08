Byzantijnse viering voor Oekraïense vluchtelingen in Rooms-Katholieke kerk in Steenwijk

‘Vanwege de oorlog in hun thuisland is er weinig reden tot vreugde voor de vluchtelingen die in onze gemeente zijn gehuisvest. Wij voelen met hen mee. Daarom willen we samen een mis vieren volgens de Byzantijnse ritus, zoals zij die gewend zijn in Oekraïne’, geven Diaconaal Platform Steenwijkerland en H. Christoffelparochie Steenwijkerland aan als reden voor hun initiatief.